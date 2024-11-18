Южный Урал вошел в десятку самых захламленных регионов России

Челябинская область вошла в десятку антилидеров по количеству стихийных свалок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на все усилия, Южный Урал не смог избавиться от имиджа одного из самых замусоренных субъектов Российской Федерации. Таковы данные ежегодного исследования консалтинговой компании FinExpertiza, составленного на основе данных Росприроднадзора.

В общей сложности в 2023 году число нелегальных свалок в России сократилось на 17%, или на 2,2 тысячи объектов, отмечают авторы доклада. Всего же в стране было зафиксировано 10,3 тысячи свалок – это минимальное значение за пятилетнюю историю наблюдения. При этом число стихийных мест размещения отходов уменьшается второй год подряд.

Отметим, что в число регионов, наиболее активно минимизировавших число несанкционированных свалок, вошла Челябинская область. В прошлом году на Южном Урале удалось ликвидировать 261 объект. Больше сумели убрать лишь в Башкирии (-483 объекта). Также в число лидеров вошли Тверская область (-177), Хабаровский край (-158), Пермский край (-137), Ханты-Мансийский автономный округ (-135), Ленинградская (-131), Иркутская (-126), Белгородская (-122) и Нижегородская (-120) области.

Однако даже после столь значимого достижения Южный Урал остался в десятке антилидеров по количеству оставшихся нелегальных скоплений мусора. Хуже всего по итогам 2023 года дела обстояли в Астраханской области, где число объектов стихийного размещения отходов выросло за 12 месяцев в полтора раза – до 977. Далее следуют Бурятия (853), Оренбургская область (793), Башкортостан (418), Красноярский край (381), Новосибирская область (306), Томская область (304), Камчатский край (280), Коми (260) и Челябинская область (252).

Интересно, что в шести из десяти регионов-антилидеров количество свалок снизилось. При этом Башкирия и Челябинская области стали абсолютными лидерами по этому показателю.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube