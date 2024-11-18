Зарплата каждого пятого южноуральца не дотягивает до 30 тысяч в месяц

Уровень зарплат в Челябинской области оказался ниже среднероссийского.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», больше 20% работающих жителей Челябинской области получают заработную плату менее 30 тысяч рублей в месяц. Таковы данные Центра экономических исследований «РИА Рейтинг».

В основу исследования легла официальная статистика по средним зарплатам за 12 месяцев (с сентября 2023 по август 2024 года) и распределению заработной платы по крупным и средним организациям.

Оказалось, что зарплатой свыше 100 тысяч рублей (за вычетом НДФЛ) могут похвастаться лишь 9,1% работников региона. Между тем, в среднем по России доля таких сотрудников составляет 17,2%.

А вот жалованье менее 30 тысяч рублей в месяц получают 21,1% южноуральцев. При среднем показателе по России в 19,2%.

Не дотягивает до среднероссийской и типовая зарплата (сумма, получаемая за работу половиной жителей региона). В Челябинской области она оказалась в диапазоне от 33 до 69 тысяч рублей. В то время как в среднем по России типовая зарплата находится в пределах 35-84 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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