«Металлург» побеждает в Уфе

Магнитогорский «Металлург» обыгрывает в Уфе «Салават Юлаев» – 3:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в первой же атаке встречи уфимцы совершают бросок по воротам «Магнитки». Однако стартовые нули продержались до 11-й минуты матча.

Именно тогда Александр Хмелевски завладел шайбой у синей линии зоны «Салавата» и убежал один на один с голкипером магнитогорцев. Александр Смолин ничего не смог сделать – 1:0, хозяева открывают счет.

Но тут же уфимцы остаются в меньшинстве. И на 12-й минуте Роман Канцеров получает шайбу и открывает огонь по воротам хозяев. Под первый бросок кидается защитник «Салавата» Алексей Василевский, после второго шайба влетает в ворота – 1:1.

И все-таки на первый перерыв команды уходят при минимальном преимуществе хозяев. На 16-й минуте Артем Пименов, выиграв вбрасывание, отдает пас к синей линии Ярославу Цулыгину, тот бьет по воротам, и снаряд, срикошетив от конька одного из магнитогорцев, залетает в сетку – 2:1.

Приходится догонять соперников игрокам «Металлурга». Это им удается на 30-й минуте, вновь реализовав численное преимущество. Делает это Робин Пресс с подачи Романа Канцерова.

На 34-й минуте у хозяев была возможность вновь выйти вперед. Но судьи не засчитывают гол из-за помехи вратарю. И счет 2:2 держится до конца третьего периода.

Овертайм расставляет все по местам. На 62-й минуте Роман Канцеров развивает атаку, и только у самых ворот скидывает шайбу Денису Зернову, который отправляет ее в ближнюю девятку – 3:2, победа «Металлурга».

Челябинск, Виктор Елисеев

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