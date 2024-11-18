Над Южным Уралом столкнутся баррическая депрессия и казахстанский антициклон

Обширная барическая депрессия, охватившая Арктическое побережье и продолжающая определять погоду преимущественно в северных районах Европейской территории РФ и Западной Сибири дотянется до Южного Урала.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, жители Челябинской области почувствуют ее влияние в середине недели, когда при прохождении активного атмосферного фронта пройдут небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и снега в большинстве районов области. А во второй половине недели, по предварительным расчетам, ее вытеснит область повышенного давления (антициклон), которая расположится над Казахстаном.

Небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега в горах ожидаются уже завтра.

Температурный фон сохранится на 2 – 5 градусов выше относительно климатических норм. Дневные температуры останутся около и чуть выше ноля, ночные – в границах минус 1 – минус 6, а с дополнительным ночным выхолаживанием под влиянием периферии Казахстанского антициклона столбики термометров будут опускаться до минус 8.

Челябинск, Софья Артемьева

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