Семье челябинского экс-губернатора предъявили иск на 18 млрд рублей

Центральный районный суд Челябинска по требованию судебных приставов арестовал имущество и банковские счета бывших собственников агрохолдинга «Макфа».

Речь идет об экс-губернаторе Челябинской области Михаиле Юревиче, его родителях, сыне и двух бывших женах. В числе ответчиков так же включены исчезнувший из России, но не признанный пропавшим без вести экс-депутат Госдумы РФ Вадим Белоусов, его жена, теща и дочь и с зятем (Максимом Чигинцевым); Юлия Иванова и экс-директор компании «Эмитент консалтинг» Марина Савранская.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего, согласно материалам суда, по иску Генпрокуратуры РФ выдано 14 исполнительных листов на общую сумму 18,17 млрд рублей. Эти деньги были получены в виде дивидендов, распределенной прибыли и займов с 2002 по 2024 годы. Истец требует их изъять обратить в доход государства «как имущество, полученное коррупционным путем».

Аналогичное требование выдвинуто по доле Марины Савранской в уставном капитале ООО «Мишкинский продукт».

Напомним, весной Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры к Михаилу Юревичу и Вадиму Белоусову, а также еще 34 юридическим и 11 физическим лицам об аресте активов на 100 трлн рублей. Затем их передали государству.

Защита Юревича подала апелляцию, но проиграла. Сейчас рассматривается кассация.

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Челябинск, Светлана Намская

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