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Вторник, 19 ноября 2024, 06:33 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, ЧелГУ

19 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

19.11.2024, вторник

  • 11:00 Челябинск – Встреча в клубе садоводов Курчатовского района «Зимняя вишня» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

  • 11:30 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная итогам пожароопасного и лесовосстановительного сезонов и началу предновогодней кампании (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

  • 12:30 Челябинск – Мастер-класс для серебряных волонтеров «Нити серебра» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

  • 14:00 Челябинск – Музыкальная встреча «Мамы, такие мамы» в ветеранском клубе общения «Радуга» (библиотека №10, ул. Липецкая, 25)

  • 14:30 Челябинск – Семинар «Ключевые и перспективные тренды соцсетей 2025» (Южно-Уральская торгово-промышленная палата, ул. Сони Кривой 56, 6-й этаж, каб. 606)

  • 15:00 Челябинск – Настольные битвы: играем в UNO (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

  • 17:00 Челябинск – Мастер-класс «Открытка для мамы» под руководством специалистов МАУ «Челябинского центра искусств» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

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