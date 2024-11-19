19 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

19.11.2024, вторник

11:00 Челябинск – Встреча в клубе садоводов Курчатовского района «Зимняя вишня» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

11:30 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная итогам пожароопасного и лесовосстановительного сезонов и началу предновогодней кампании (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

12:30 Челябинск – Мастер-класс для серебряных волонтеров «Нити серебра» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

14:00 Челябинск – Музыкальная встреча «Мамы, такие мамы» в ветеранском клубе общения «Радуга» (библиотека №10, ул. Липецкая, 25)

14:30 Челябинск – Семинар «Ключевые и перспективные тренды соцсетей 2025» (Южно-Уральская торгово-промышленная палата, ул. Сони Кривой 56, 6-й этаж, каб. 606)

15:00 Челябинск – Настольные битвы: играем в UNO (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

17:00 Челябинск – Мастер-класс «Открытка для мамы» под руководством специалистов МАУ «Челябинского центра искусств» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

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