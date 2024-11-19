Сотрудника школы в Коркино лишили 500 тысяч рублей под предлогом борьбы с обманом педагогов

Почти 500 тысяч рублей перевел мошенникам работник коркинской школы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службеГУ МВД по Челябинской области, мужчина получил в мессенджере сообщение якобы от руководителя школы. В нем говорилось о проверке в связи с участившимися случаями хищений с карт педагогов и необходимости оказания всесторонней помощи проверяющим.

В скором времени с южноуральцем, действительно, связались некие «специалисты». Они рассказали, что от его имени были произведены несколько сомнительных переводов. Мужчина все отрицал.

Лжеспециалисты объяснили, что таким способом работают мошенники, и скорее всего у них уже есть доступ к банковским данным коркинца. Чтобы мужчина не стал жертвой аферистов, ему предложили перевести все свои накопления на безопасный счет. Его заверили, что через несколько дней все деньги вернутся обратно.

Без каких-либо сомнений мужчина взял свои накопления и в ближайшем банкомате положил деньги на «безопасный счет», номер которого ему диктовали по телефону. Кроме того, по указанию звонивших, он перевел туда же деньги с имевшейся кредитной карты.

Коркинец отметил, что помимо лжеспециалистов он разговаривал с «сотрудником правоохранительных органов», который связался с ним также в мессенджере, но уже по видеосвязи. Собеседник показал свое лицо и продемонстрировал фальшивое удостоверение. Он рассказал потерпевшему о важности неразглашения происходящего.

На следующий день после случившегося мужчина решил проверить счет банковской карты, но никто ему денег не вернул. Он осознал, что стал жертвой мошенников и незамедлительно обратился в полицию. Общая сумма ущерба составила около полумиллиона рублей.

По данному факту следователями ОМВД России «Коркинский» возбуждено уголовное дело.

Челябинск, Виктор Елисеев

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