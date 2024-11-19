Коммунальщики раскурочили дорогу во дворе дома в центре Челябинска

Во дворе многоквартирного дома в центре Челябинска с трудом проезжают автомобили и мамы с колясками.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, пугающий пейзаж оставили челябинцам коммунальщики после ремонта коммуникаций.

«На Кирова, 23 долго ждали ремонта междворовых проездов. Хотя бы ямочного. Вместо этого коммунальщики вскрыли остатки асфальта в проезде, перекопали и частично бросили, частично – присыпали, – рассказывают общественники. – Теперь людям опять приходится ездить по ухабам и выбоинам. Не говоря уже о том, что по таким проездам сложно передвигаться маломобильным гражданам, в том числе – с детскими колясками. А это – почти центр города, первая линия».

Активисты обратились в прокуратуру Калининского района Челябинска и к районному главе с просьбой определить ответственных лиц и обязать незамедлительно исправить нарушения, приведя проезд в нормативное состояние.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube