В Челябинске официально выбрали мэра

Алексей Лошкин стал главой Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 19 ноября, депутаты Челябинской городской думы большинством голосов избрали Алексея Лошкина градоначальником.

Напомним, конкурс на замещение должности главы Челябинска был объявлен 1 октября, после того как прежний мэр Наталья Котова ушла в отставку в связи с переходом в Совет Федерации. О желании принять участие в состязании заявили 29 кандидатов.

Однако уже тогда стал известен фаворит – председатель контрольно-счетной палаты Челябинской области Алексей Лошкин.

Но формальную «интригу» решили держать до последнего: к участию в конкурсе допустили всех 29 претендентов. Правда, отсеиваться они начали уже накануне выборов, когда один из кандидатов взял самоотвод. Еще несколько претендентов не явились на финальное заседание конкурсной комиссии, проходившее 7 ноября.

И все-таки это заседание продолжалось больше восьми часов. По его итогам комиссия решила представить на суд депутатов городской думы максимально допустимое число претендентов – пять: и. о. главы Челябинска Алексея Лошкина, главу Калининского района Владимира Шамне, генерального директора логистического центра FORWARD Светлану Мячкову, исполнительного директора компании «Транском» Павла Урсаева и заместителя гендиректора «ЧеПФа», депутата законодательного собрания Челябинской области Павла Жолобова.

Сегодня, 19 ноября, также решили соблюсти все формальности. Каждый из кандидатов получил по 10 минут на изложение своего видения дальнейшего развития города. Но уложились в определенное время далеко не все. Так что только выступления претендентов заняли больше часа.

В итоге 30 депутатов поддержали кандидатуру Алексея Лошкина, 2 голоса получил Павел Жолобов, по одному – Светлана Мячкова и Владимир Шамне.

Алексей Лошкин родился в 1978 году. В 2000 году окончил Челябинский юридический институт по специализации «юриспруденция», квалификация «юрист». В 2000-2005 годах проходил обучение в аспирантуре Челябинского государственного университета по заочной форме, специализация «уголовное право и криминология, уголовно-процессуальное право». Имеет ученую степень кандидата юридических наук.

В 2012 году прошел профессиональную переподготовку по программе «Антикризисное управление и деятельность арбитражных управляющих». В январе 2018 года окончил Южно-Уральский государственный университет по специальности «экономика», квалификация магистр.

С августа 1996 года по март 2011 года работал в Главном управлении внутренних дел Челябинской области. С 2009 по 2011 год – начальник отдела ОРЧ по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Челябинской области.

В марте 2011 года назначен на должность начальника Главного экспертного управления Челябинской области. С июня 2013 года по декабрь 2015 года возглавлял Главное контрольное управление Челябинской области.

С декабря 2015 года по декабрь 2016 года руководил Челябинским региональным исполнительным комитетом Всероссийской политической партии «Единая Россия».

В декабре 2016 года возглавил Контрольно-счетную палату Челябинской области.

22 октября назначен заместителем главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам, в тот же день стал временно исполняющим полномочия мэра.

Челябинск, Виктор Елисеев

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