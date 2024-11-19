В Челябинской области станет больше начальства

В южноуральском правительстве учредили две новых структуры.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, Алексей Текслер подписал постановления об образовании главного управления координации развития туризма в регионе и областного главного управления ветеринарии.
Главное управление ветеринарии Челябинской области будет образовано на базе управления ветеринарии регионального министерства сельского хозяйства. К нему перейдут соответствующие полномочия.
Главное управление координации развития туризма в Челябинской области войдет в структуру исполнительных органов. Ранее оно являлось структурным подразделением аппарата губернатора и правительства региона.
Соответственно, повысится самостоятельность структур, а значит, вырастет статус чиновников, которые их возглавят.
Документами предписывается проведение необходимых организационно-штатных мероприятий для формирования ведомств.
Челябинск, Виктор Елисеев
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