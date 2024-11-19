В Челябинской области станет больше начальства

В южноуральском правительстве учредили две новых структуры.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, Алексей Текслер подписал постановления об образовании главного управления координации развития туризма в регионе и областного главного управления ветеринарии.

Главное управление ветеринарии Челябинской области будет образовано на базе управления ветеринарии регионального министерства сельского хозяйства. К нему перейдут соответствующие полномочия.

Главное управление координации развития туризма в Челябинской области войдет в структуру исполнительных органов. Ранее оно являлось структурным подразделением аппарата губернатора и правительства региона.

Соответственно, повысится самостоятельность структур, а значит, вырастет статус чиновников, которые их возглавят.

Документами предписывается проведение необходимых организационно-штатных мероприятий для формирования ведомств.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube