Коммунальщика обязали выплатить 400 тысяч рублей за перелом ноги саткинца

С предпринимателя в Челябинской области взыскали компенсацию за неудачное падение горожанина во дворе обслуживаемого им дома.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в надзорное ведомство Сатки обратился житель города, повредивший ногу зимой текущего года.

В ходе проверки было установлено, что в феврале 2024 года мужчина поскользнулся на льду во дворе дома по улице 40 лет Победы в Сатке. В результате падения южноуралец получил перелом голени со смещением.

Управление и обслуживание многоквартирным домом занимается индивидуальный предприниматель. Однако зимой, как убедились в прокуратуре, он не обеспечил выполнение работ по очистке придомовой территории от наледи.

В интересах пострадавшего прокурор обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда.

Суд взыскал с бизнесмена компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей.

️Исполнение решения суда находится на контроле городской прокуратуры.

Челябинск, Виктор Елисеев

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