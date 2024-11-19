Коммунальщика обязали выплатить 400 тысяч рублей за перелом ноги саткинца

С предпринимателя в Челябинской области взыскали компенсацию за неудачное падение горожанина во дворе обслуживаемого им дома.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в надзорное ведомство Сатки обратился житель города, повредивший ногу зимой текущего года.
В ходе проверки было установлено, что в феврале 2024 года мужчина поскользнулся на льду во дворе дома по улице 40 лет Победы в Сатке. В результате падения южноуралец получил перелом голени со смещением.
Управление и обслуживание многоквартирным домом занимается индивидуальный предприниматель. Однако зимой, как убедились в прокуратуре, он не обеспечил выполнение работ по очистке придомовой территории от наледи.
В интересах пострадавшего прокурор обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда.
Суд взыскал с бизнесмена компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей.
️Исполнение решения суда находится на контроле городской прокуратуры.
Челябинск, Виктор Елисеев
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