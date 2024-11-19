Полиция и лесники патрулируют южноуральские леса в поисках «охотников за елками»

Предновогодняя кампания стартовала в лесах Челябинской области.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе главного управления лесами Челябинской области, ведомство и подконтрольные ему учреждения усилили контроль за рубкой хвойных деревьев в преддверии новогодних праздников.
Лесными инспекторами совместно с сотрудниками полиции организованы совместные рейды в местах возможных незаконных рубок и провоза новогодних деревьев. Кроме того, для предотвращения незаконных рубок хвойных молодняков будут организованы стационарные посты, заявили представители ведомства.
«Мы увеличили кратность патрулирования, в том числе в выходные дни. Организовано 11 стационарных постов, сформировано 24 совместные с МВД России передвижные группы», – уточнил ио начальника главного управления лесами региона Валерий Нигматуллин.
Челябинск, Виктор Елисеев
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