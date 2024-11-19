В Челябинской области запустят новую электричку

Новый пригородный поезд Челябинск – Усть-Катав начнет курсировать на ЮУЖД.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, пригородные поезда по новому маршруту Челябинск – Усть-Катав – Челябинск начнут работу 30 ноября.

Пара новых электропоездов будет курсировать по выходным и праздничным дням до 16 марта включительно. Поезд будет останавливаться на станциях Вязовая, Мурсалимкино, Сулея, Бердяуш, Златоуст, Миасс 1, Чебаркуль. Время в пути составит около 5,5 часов. На маршруте будет задействован современный электропоезд повышенной комфортности ЭП2Д с кондиционером и персональными USB-портами для зарядки мобильных устройств.

Пригородный поезд №7105 сообщением Челябинск – Усть-Катав будет отправляться в 06:04 (здесь и далее время местное), прибывать в Усть-Катав в 11:31.

Пригородный поезд №7106 сообщением Усть-Катав – Челябинск будет отправляться в 17:46, прибывать в Челябинск в 23:05.

С запуском нового маршрута у жителей Усть-Катава и поселков Сулея, Мурсалимкино и Вязовая появится возможность беспересадочного проезда на электропоездах до столицы Южного Урала и обратно.

В декабре этого года данный поезд будет задействован в новом мультимодальном горнолыжном маршруте до ГЛК «Завьялиха» (Трехгорный): пересесть на автобус можно будет на станции Вязовая.

Челябинск, Виктор Елисеев

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