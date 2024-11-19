Южный Урал накроют снегопады

В Челябинской области объявили экстренное предупреждение.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, утром и днем среды, 20 ноября, в горных районах Челябинской области ожидается снег, мокрый снег, местами сильный, днем гололедица.
Сотрудники экстренного ведомства рекомендуют южноуральцам отложить поездки на дальние расстояния, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, передвигаясь пешком, использовать обувь на нескользящей подошве, а также не торопиться, обходя обледенелые участки.
️Телефоны вызова экстренных служб 101 и 112.
Челябинск, Виктор Елисеев
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