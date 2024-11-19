Крысы взяли в осаду детский сад в Челябинске

В Крысы атакуют детский сад в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, жители улицы Телевизионной, расположенной в Советском районе областного центра, жалуются на полчища грызунов, поселившихся у детского сада «Звездочка».

«Говорят, что крыс с каждым днем становится все больше. Винят несанкционированные свалки, которые не убирает управляющая компания. С них, мол, хвостатые переметнулись на обычные контейнерные площадки, и стали размножаться в геометрической прогрессии», – рассказали общественники.

Активисты обратились в Роспотребнадзор и министерство экологии с просьбой побудить ответственных лиц устранить проблему.

Челябинск, Виктор Елисеев

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