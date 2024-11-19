В Челябинске замдиректора частного колледжа тянул из студентов деньги

Замдиректора челябинского колледжа задержали при получении подкупа от студентов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено в Металлургическом районе областного центра в отношении первого заместителя директора частного профессионального образовательного учреждения, подозреваемого в получении коммерческого подкупа за незаконные действия.

По версии следствия, в период с января по июнь 2022 года подозреваемый незаконно получил от студента колледжа 82 тысячи рублей. За это он обещал поставить положительные оценки по экзаменам, зачетам и другим формам аттестации одной из студентов, которая даже не являлась на испытания.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области совместно с управлением экономической безопасности и противодействию коррупции регионального ГУ МВД.

В настоящее время следователем СК России планируется предъявить педагогу обвинение, а также решить вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается проведение следственных действий, в том числе направленных на выявление иных эпизодов преступной деятельности, а также сбор и закрепление доказательственной базы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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