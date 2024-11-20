20 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

20.11.2024, среда
-
10:00, 11:00 Челябинск – Громкие чтения для дошкольников «Идет по городу трамвай» в честь Дня работников транспорта (библиотека №16, ул. Керченская, 6) (по записи)
-
10:00 – 16:00 Челябинск – Правовая программа «Имею право, но обязан» (библиотека №24, ул. Новороссийская, 18)
-
12:00 Челябинск – XI Областные Рождественские чтения (отель Radisson Blu, ул. Труда, 179)
-
12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
-
13:00 Челябинск – Занятие по созданию театральной афиши «Мы приглашаем вас в театр» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
-
13:00 Челябинск – Прием граждан по юридическим вопросам (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167, этаж 1)
-
14:00 Челябинск – Мастер-класс по вязанию крючком в клубе «Веселая петелька» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)
-
14:00 Челябинск – Библиотечный урок «Господин Словарь» для младших школьников (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)
-
14:00 Челябинск – Встреча «Викторинка» в клубе любителей чтения «Книгочей» (библиотека №23, ул. Дзержинского, 132)
-
15:00 Челябинск – Консультация-лекция «Оформи зачетно!»: помощь в оформлении списков литературы (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел краеведения и информационных ресурсов)
-
15:00 Челябинск – Встреча шахматного «Клуба Четырех коней» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
-
15:00 Челябинск – Литературная встреча «Листая осени страницы…» в клубе «Вдохновение» (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)
-
15:00 Челябинск – Гостиная психолога для подростков и их родителей (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр.) (по записи)
-
15:30 Челябинск – Встреча шахматного клуба «ДиOne» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)
-
15:30 Челябинск – Игровая программа «Большие права – маленьким» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
-
16:00 Челябинск – Встреча «Бизнес сообщества как система роста» (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167, этаж 1)
-
16:00 Челябинск – Молодежный форум «Я и закон» совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр.) (по записи)
-
16:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр.) (по записи)
-
17:30 Челябинск – Интерактивная лекция «Южный Урал многонациональный: чувашский язык» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)
-
17:30 Челябинск – Историко-литературный час «Декадентская мадонна» к 155-летию З.Н. Гиппиус (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал художественной литературы)
-
18:00 Челябинск – Книжный своп «Редкий дар» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
-
18:00 Челябинск – Семинар по вопросам ЖКХ (Дом архитектора, пр. Ленина, 41а)
-
18:30 Челябинск – Лекция «Прекрасное средневековье» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»