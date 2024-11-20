На Таганае дома полностью покрылись ледяной коркой

Леса под Златоустом окутала «полярная» изморозь.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», узорная ледяная корка воцарилась на Дальнем Таганае.

«Это в городе снежная каша под ногами и нетипичная для ноября «околонулевая» температура, а здесь, на Дальнем Таганае, зима креативит вовсю. И уже сейчас мы можем наблюдать удивительные произведения тумана, холода и ветра», – отмечают ученые.

Знаменитая зернистая изморозь, окутавшая дома и деревья, при подходящих условиях нарастает сутками. А легкий морозец добавляет ей ажурности. Такую изморозь еще называют «сибирской» или «полярной».

Челябинск, Виктор Елисеев

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