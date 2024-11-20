Южноуралец остался без денег, заинтересовавшись 5G

Полицейские Челябинской области столкнулись с новым видом мошенничества.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального ГУ МВД, 61-летний житель Златоуста обратился в отдел полиции и рассказал, что ему позвонил неизвестный. Представившись сотрудником компании сотовой связи, он предложил установить приложение для перехода на пятое поколение мобильной связи, что улучшит скорость и качество работы интернета.
Поверив незнакомцу, южноуралец выполнил все продиктованные собеседником манипуляции с собственным телефоном. После чего злоумышленник предложил проверить данные абонента в самых важных приложениях. Первым делом мужчина открыл онлайн-приложение банка и увидел, что с его кредитного счета списаны 95 тысяч рублей.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Сотрудники полиции призывают критически рассматривать поступающие от незнакомых лиц предложения. «В случае, если какое-то из них покажется интересным, не следует делать это немедленно, даже если собеседник вас торопит. Лучше перезвонить самостоятельно поставщику услуги и выбрать ее позже», – советуют силовики.
Инфографика предоставлена ГУ МВД РФ по Челябинской области
Челябинск, Виктор Елисеев
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