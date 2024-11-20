Брошенный детский сад в Челябинске каждый день грозит пожаром соседнему дому

Жители дома в Челябинске рискуют сгореть из-за заброшенного здания по соседству.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, жители дома №48 по улице Энергетиков в Ленинском районе Челябинска по нескольку раз в неделю наблюдают пламя, пожирающее стены и вещи в соседнем здании.

Когда-то здесь располагался детский сад. Но из-за ветхости конструкций учреждение переехало, а дом остался брошенным.

Доступ в здание никто не ограничил, и несколько раз в неделю там собираются компании, жгут костры. При сильном ветре огонь может перекинуться на кровлю рядом стоящего жилого дома, беспокоятся горожане. Но городских чиновников это не слишком беспокоит. Поэтому челябинцы обратились на прямую линию с Владимиром Путиным.

Общественники потребовали у прокуратуры Челябинска провести проверку и побудить администрацию ограничить доступ в заброшенное здание, ведь в нем собираются дети, что небезопасно, в первую очередь, для них самих. Также необходимо принять меры по демонтажу, настаивают активисты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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