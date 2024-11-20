В Магнитогорске задержали лихача, 100 раз нарушившего ПДД

В Челябинской области сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, допустившего 100 нарушений ПДД.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, водителя автомобиля «Тойота Ленд Крузер» задержали в Магнитогорске.

Выяснилось, что только в этом году комплексами фотовидеофиксации в различных городах России зафиксировано 100 фактов нарушений лихачем правил дорожного движения.

Чаще всего мужчина грешил превышением скорости, пренебрежением сигналами светофора, а также не слишком соблюдал требования об остановке перед стоп-линией. Кроме того, комплексами фотовидеофиксации неоднократно была зафиксирована езда на красный сигнал светофора. Общая сумма штрафов превысила 70 тысяч рублей.

В отношении 49-летнего местного жителя сотрудники Госавтоинспекции составили 34 протокола об административном правонарушении в соответствии со статьей 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ) за нарушения ПДД. Материалы направлены в мировой суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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