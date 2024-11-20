У ФК «Челябинск» появится клуб-дублер

В Челябинске появится еще один профессиональный футбольный клуб.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФК «Челябинск», в структуре футбольного клуба появится новая команда, которая, возможно, уже со следующего сезона возьмет старт в дивизионе «Б» второй лиги чемпионата России.

«Главной задачей ФК «Челябинск-2» станет подготовка кадрового резерва для основной команды города. Здесь будут получать практику перспективные игроки из Челябинской области», – заявили представители клуба.

По информации руководства ФК «Челябинск», власти региона уже поддержали это решение. И велика вероятность, что в кратчайшие сроки удастся решить все юридические формальности для старта ФК «Челябинск-2» в дивизионе «Б» второй лиге.

Напомним, по итогам осеннего этапа чемпионата России в дивизионе «А» второй лиги ФК «Челябинск» уверенно занял первое место в группе «Золото». Это дает команде право на участие в стыковых матчах за выход в первую лигу национального чемпионата. При этом, если клуб займет с первого по третье место в «Золоте» по итогам весенней половины сезона, то получит путевку без необходимости стыковых встреч.

Челябинск, Виктор Елисеев

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