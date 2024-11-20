Дефицит челябинского бюджета в 2025 году превысит полмиллиарда рублей

Власти Челябинска опубликовали проект бюджета на 2025 год и плановый период до 2027 года. Предполагается, что в следующем году доходы вырастут (как и расходы), а дефицит сократится.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», доходная часть бюджета Челябинска в 2025 году запланирована в объеме 60,21 млрд рублей. Это на 8,5% больше показателей текущего года.

Собственные доходы сформируют только 44,5% бюджета (26,8 млрд рублей). Остальное должно поступить из регионального и федерального бюджетов.

Годовой объем расходов оценен в 60,77 млрд рублей, что на 8,3%, чем в текущем году. Соответственно, дефицит городского бюджета запланирован в размере 562,5 млн рублей – это на 14,6%, чем в 2024 году. Погашать дефицит планируют за счет остатков средств и бюджетных кредитов

Челябинск, Ольга Арсентьева

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