Питанием челябинских школьников займется пивовар с «магнитогорским» послевкусием

В Челябинске сменили руководство Уральского комбината питания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новым директором АО «Уральский комбинат питания» стал Рудольф Готфрид. В этой должности он сменил Федора Куравина, ушедшего на пенсию.

Напомним, Уральский комбинат питания – крупнейшее предприятие на рынке организации школьного питания в Челябинске. Компания полностью принадлежит мэрии областного центра. Комбинат не раз оказывался в центре скандалов. Фирму обвиняли в нарушении антимонопольного законодательства, а родители не раз жаловались на качество питания.

Рудольф Готфрид – фигура непубличная. До своего назначения директором Уральского комбината питания он руководил компанией «Смолинский пивовар». Но есть у него и опыт работы на околочиновных должностях. Так, при губернаторе Челябинской области Борисе Дубровском он возглавлял ОГУП «Протокол» – предприятие, отвечающее за организацию протокольных мероприятий для правительства региона и его подразделений.

Челябинск, Виктор Елисеев

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