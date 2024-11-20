В Челябинской области сотрудник таможни обвиняется в превышении должностных полномочий

Следователем следственного отдела по городу Троицк регионального следственного управления возбуждено уголовное дело в отношении ведущего инспектора отдела контроля за ввозом и оборотом товаров службы таможенного контроля, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или заинтересованности).

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СК РФ по Челябинской области, в период с 12 по 13 ноября текущего года, ведущий инспектор отдела контроля за ввозом и оборотом товаров службы таможенного контроля после выпуска товаров Троицкого таможенного поста разрешил въезд на территорию Российской Федерации грузового автомобиля с прицепом, загруженным подкарантинным товаром.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу.

«По месту работы и жительства фигуранта проведены обыски, в суд направлено ходатайство следователя об избрании меры пресечения, выполняются иные следственные и процессуальный действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», – добавили в ведомстве.

Челябинск, Павел Зварзин

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