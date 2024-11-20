Родители срочников пытаются оспорить заключение контрактов, подписанных в первый день службы

Родители шести солдат-срочников из Чувашии приехали в Чебаркуль, узнав, что их сыновья подписали контракты на прохождение военной службы едва ли не сразу по приезду в подразделения 90-й гвардейской танковой дивизии.

При этом, отправляясь служить по призыву, молодые люди о военной карьере и не помышляли, настаивают родители. А после подписания документа заявили, по словам родственников, что на них оказывалось психологическое давление.

«Сына забрали 16 октября. 20 октября они прибыли в Чебаркуль, с его слов, как только приехали с дороги уставшие, прежде чем отправить их в казарму, прямо с вещами стали таскать по кабинетам, – рассказывает мать одного из срочников. – Их в поезде уже обрабатывали, доказывали, что важно подписать контракт. И по приезде стали психологически давить».

После посещения нескольких кабинетов к ним подошел какой-то человек и, выразив сочувствие, предложил подписать еще одну бумажку. «Давайте подпишем вот такой документ. Он как бы контракт, но для того, чтобы остаться в части», – цитирует 74.ру «понимающего» мужчину со слов родителей срочников.

Что за документ подписывали молодые люди, родственники точно сказать не могут: копии у них на руках нет. Но после этого на счета солдат пришли достаточно крупные суммы, сопоставимые с единовременной выплатой при заключении военного контракта.

Произошло это в первый же день, сразу после прибытия в часть. И у призывников даже не было времени обдумать столь серьезный шаг, настаивают родители. А кто-то уверенно говорит, что сын добровольно такой документ подписать не мог.

«У меня 20 сентября на мине подорвался зять, – рассказывает другая женщина. – Я сына очень просила, я говорила: «Я еще раз не выдержу, только не подписывай ничего». Он мне обещал, он сам очень боялся, что я действительно такого не переживу. И в итоге все вот так получилось! Поначалу они все отнекивались. Я звоню, спрашиваю: «Не давят? Не обрабатывают?» Он говорит: «Нет, мама, ничего такого». А потом уже позвонил и сказал: «Мама, у меня серьезный разговор, я подписал контракт. Нас под давлением заставили».

Как говорят родственники, поначалу солдаты не рассказывали им о подписании контракта, пытаясь расторгнуть его самостоятельно. Тем более, что при подписании их заверяли: если в течение трех месяцев передумаешь, проблем с расторжением не будет. Однако рапорты о расторжении у низ приняли лишь после нескольких попыток обращения, но никаких подтверждающих документов не дали.

Теперь оспорить заключение контракта пытаются родители призывников. Но пока происходящее не слишком обнадеживает. Им удалось пообщаться с представителями штаба, которые утверждают: солдаты все документы подписали сами, а потому никаких нарушений они не видят.

Приехавшие в Чебаркуль родственники обратились в Генпрокуратуру и к командованию 90-й гвардейской танковой дивизии. Командиров просят детально разобраться в ситуации.

Тем более, что похожие случаи здесь же уже были. Так, в начале октября на счета солдат-срочников стали поступать по 305 тысяч рублей за подписание контракта. Сами срочники утверждали, что документ не подписывали.

Челябинск, Виктор Елисеев

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