Челябинцы потребовали навести порядок с продажей билетов на домашние матчи «Трактора»

Челябинцы пожаловались на невозможность купить билеты на матчи ХК «Трактор».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», горожане требуют решить проблемы с билетами на домашние игры «Трактора». Об этом они написали в паблике «Текслер, помоги».

«Ближайшие игры 21 ноября, 23 ноября, 5 декабря. Билетов уже нет! – возмущаются жители города. – Звонили в арену, где девушка четко ответила – билетов нет, все продано. Как такое возможно? До игры еще далеко, а билеты проданы! Кому? Перекупам?"

Автора жалобы поддержали и другие южноуральцы. «Хотели детей привезти на игру из другого города, продажа корпоративных билетов приостановлена, – сетуют они. – А ведь, в отличие от перекупов, мы же можем предоставить свидетельства о рождении детей. И никакой информации не дают, когда будет восстановлена продажа».

«Я тоже хочу на хоккей, но нереально купить билет, зато на левых сайтах вовсю торгуют ими по спекулятивной цене», – присоединяется к обсуждению еще одна любительница спорта.

Впрочем, дело не только в перекупщиках, но и в растущем ажиотаже, отмечают другие челябинцы. И действительно, «Трактор» к середине регулярного чемпионата прочно закрепился на первом месте Восточной конференции КХЛ, и это увеличивает интерес к домашним матчам команды. Так что рассчитывать купить билеты на игру одного из лидеров КХЛ за пару дней до матча – слишком самоуверенно.

Хотя, по словам болельщиков, проблема перекупщиков, действительно, стоит очень остро.

В клубе пытаются с ней бороться. Так, продажу билетов практически полностью перевели в онлайн-режим: приобрести проходки можно либо на официальном сайте «Трактора», либо через «Яндекс.Афишу». В кассах ледовой арене можно купить только льготные билеты и проходки в ресторан. Причем на сайте клуба приобрести билет можно только через личный кабинет. К тому же билеты продают не на весь сезон, а только на одну серию. И каждый месяц стартует новая серия продаж.

Однако это не останавливает перекупщиков, и уже через несколько минут после старта продаж от нескольких тысяч проходок остаются лишь единицы.

Как этому противостоять, в клубе пока не знают. А потому ограничиваются призывами не покупать билеты у перекупщиков (тем более, что всегда есть вероятность наткнуться не на обычного спекулянта, а на мошенника, и остаться и без денег, и без билета). Или советуют приобретать сезонный абонемент на все домашние игры. Однако последнее вряд ли подойдет простым любителям. Ведь это предполагает посещение 34 матчей в течение 7 месяцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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