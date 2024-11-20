«Металлург» не смог обыграть аутсайдера КХЛ

Магнитогорский «Металлург» в Астане уступает «Барысу» – 1:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», встреча началась энергично, и уже на 2-й минуте первого периода судьи зафиксировали первое взятие ворот.

Максим Мухаметов с подачи Батырлана Муратова выводит хозяев вперед – 1:0.

Магнитогорцы бросились отыгрываться. На 5-й минуте у ворот «Барыса» собралась половина составов обеих команд, и в общей суматохе Дмитрий Силантьев протолкнул шайбу в ворота астанинцев – 1:1.

После этого началось затяжное безголевое противостояние. Лишь в середине третьего периода форвард «Барыса» Кирилл Панюков вывел команду вперед – 2:1.

Всю вторую половину матча южноуральцы безуспешно пытались хотя бы сравнять счет. Н 60-й минуте встречи ворота «Металлурга» остались без голкипера. Но и шестой полевой игрок ничем не помог магнитогорцам.

Итог – 1:2, неожиданное поражение обладателя Кубка Гагарина от одного из аутсайдеров КХЛ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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