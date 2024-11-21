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Четверг, 21 ноября 2024, 04:24 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, ЧелГУ

21 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

21.11.2024, четверг

  • 12:00 Челябинск – Презентация программы лояльности для предприятия (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167, этаж 1)

  • 12:00 Челябинск – III региональный строительный форум «Инновации в квадрате» (центр «Мой бизнес», ул. Российская 110 к.1, этаж 1)

  • 13:00 Челябинск – Игра «FLIXA Фермер» (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167, этаж 1)

  • 16:30 Челябинск – Праздник, посвященный Всемирному дню телевидения «ИЦАЭ OPEN. Камера, мотор!» (ИЦАЭ, ул. Энгельса, 107)

  • 18:00 Челябинск – Региональный этап Международных Рождественских образовательных чтений «Муза на службе Богу» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

  • 18:15 Челябинск – Тренинг «Эмоциональный интеллект матери: понять себя и своего ребенка» (Кризисный центр, ул. Я. Гашека, 2)

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