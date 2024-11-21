Мигрант присвоил больше 300 тысяч жительницы Челябинской области

Агаповские полицейские задержали уроженца ближнего зарубежья, похитившего с помощью QR-кода 310 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть полиции с заявлением обратилась 32-летняя местная жительница.

Женщина рассказала, что накануне вечером она находилась в одном из кафе Магнитогорска. Вызывая такси, обратилась за помощью к бывшему там молодому человеку, который затем сел вместе с ней в машину. В такси женщина с помощью телефона оплатила поездку, а спустя несколько часов, уже дома, обнаружила, что телефон пропал.

С помощью другого телефона, она увидела, что с ее счета неизвестные снимают деньги. В итоге с карты с использованием QR-кода сняли в банкомате 310 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию.

Опросив саму пострадавшую, посетителей кафе и водителя такси, полицейские установили приметы неизвестного попутчика, а затем и его личность. Им оказался 22-летний уроженец ближнего зарубежья, не имеющий гражданства и постоянного места жительства, неоднократно судимый за имущественные преступления.

«Воспользовавшись состоянием женщины, он сел с ней в машину, увидел пароль на телефоне, а потом незаметно забрал. Вернувшись в Магнитогорск, молодой человек снял деньги, избавился от телефона и отправился в Уфу, где и потратил значительную часть чужих денег», – рассказали представители силового ведомства.

В настоящее время возбуждено уголовное дело.

Челябинск, Виктор Елисеев

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