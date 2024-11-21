В Челябинске разваливается жилая четырехэтажка, построенная 90 лет назад как временное жилье

Ветхий дом в Тракторозаводском районе Челябинска может рухнуть в любой момент.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, ветхий дом, расположенный на улице Савина, может рухнуть в любой момент.

Жилая четырехэтажка была построена в 1934 году как временное жилье для работников Челябинского тракторного завода. Но люди продолжают жить здесь и сейчас, хотя износ конструкций составляет 70%.

«В нем нет даже туалетов. Что уж говорить о том, что стены, полы и потолки дышат на ладан. 136 человек, среди которых дети, ежедневно боятся обрушения», – рассказали общественники.

Для расселения от людей требуется провести экспертизу за свой счет, но таких денег у них нет. Пока собирают, кто сколько может. Чиновники администрации помогать не спешат, отмечают активисты.

Общественники обратились в прокуратуру Челябинска с просьбой дать оценку позиции городских чиновников. Также необходимо побудить администрацию принять меры по расселению жителей, подчеркивают челябинцы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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