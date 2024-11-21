В Челябинской области замедлилась инфляция

Центробанк зафиксировал снижение инфляции на Южном Урале.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения Уральского главного управления Центрального банка России по Челябинской области, в октябре 2024 года годовая инфляция в регионе снизилась до 7,46% после 7,73% в сентябре. Это по-прежнему меньше показателя по Уральскому федеральному округу (7,88%) и стране в целом (8,54%).

Замедление инфляции в регионе преимущественно обусловлено ростом предложения ряда продуктов питания и услуг, отмечают представители финансового регулятора.

Так, годовой темп прироста цен на продовольственные товары снизился в октябре до 6,94% после 7,43% в сентябре. Во многом этому способствовало расширение предложения отдельных видов продовольствия.

В частности, из-за наращивания объемов производства томатов в целом по стране увеличилось их предложение в торговых сетях. В результате в октябре помидоры стали дешевле, чем год назад (в сентябре были дороже).

В октябре 2023 года цены на продукцию птицеводческих комплексов сильно росли из-за сокращения производства. В этом году выпуск куриных яиц и мяса птицы как в регионе, так и по России в целом заметно увеличился. В октябре 2024 года цены на яйца росли не так значительно, как годом ранее, а на мясо птицы даже снизились. Как следствие, годовой рост цен на яйца замедлился, а мясо кур в октябре стало дешевле, чем годом ранее (в сентябре было дороже).

А вот цены на непродовольственные товары в годовом сопоставлении в октябре выросли на 3,60% против 3,44% в сентябре.

В октябре прошлого года автомобильный бензин дешевел из-за вступления в силу ограничений на экспорт и возобновления выплат нефтепереработчикам по демпферному механизму в полном объеме (в сентябре выплаты осуществлялись в половинном размере). В октябре этого года цены на бензин несколько повысились в связи с некоторым сокращением его предложения. Все это привело к тому, что в годовом выражении рост цен на этот вид топлива ускорился.

Кроме того, в условиях повышенного спроса поставщики и ретейлеры продолжили активно переносить в конечные цены издержки, возросшие из-за подорожания логистики. Как следствие, годовой рост цен на планшетные компьютеры ускорился, а электроинструменты и моноблоки в октябре в годовом сопоставлении дешевели медленнее, чем в сентябре.

Годовой темп прироста цен на услуги в октябре снизился до 12,84% после 13,40% в сентябре.

Во многом на это повлияли расширение полетных программ и продление чартерных рейсов за границу, в результате которых услуги зарубежного туризма стали дешевле, чем год назад (в сентябре были дороже).

В октябре 2023 года цены на перелеты заметно выросли из-за удорожания авиационного керосина и повышенного спроса на отдых внутри страны. Тогда как в октябре этого года авиабилеты традиционно дешевели по мере окончания летнего сезона. Как следствие, годовой рост цен на авиабилеты замедлился.

Годовая инфляция в России, по данным Росстата, сократилась до 8,54% (в сентябре – 8,63%). В октябре месячный рост цен замедлился по сравнению с сентябрем, это связано в основном с удешевлением услуг туризма и транспорта. Однако устойчивые показатели инфляции, наоборот, возросли. Это свидетельство того, что расширение внутреннего спроса продолжает опережать возможности наращивания выпуска товаров и услуг.

Челябинск, Виктор Елисеев

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