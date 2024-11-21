Главная река Санкт-Петербурга за ночь поднялась более чем на 2 метра

Главная река Санкт-Петербурга за минувшую ночь поднялась более чем на 2 метра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вчера утром уровень Невы у Горного института фиксировался на отметке 5 см ниже ординара, а к вечеру вода опустилась еще на 76 см – до 81 см ниже контрольной отметки. Последний раз резкое обмеление отмечалось в октябре 2016 года, но тогда Нева опустилась ниже ординара всего на 56 см.

Вчера обмеление было настолько сильным, что крейсера «Аврора», который находится на вечной стоянке у Петроградской набережной, сел на мель, и прохожие смогли рассмотреть ту часть, что находится под ватерлинией и обычно скрыта водой.

«Уровень воды в Финском заливе, Неве и других реках и каналах города сильно зависит от направления и скорости ветра. Западные ветра задувают воду из залива в Неву, и она прибывает, а восточные ветра, наоборот, создают условия для сгона воды, как было вчера», – объясняет ситуацию «Фонтанка».

Однако уже вечером в среду вода начала прибывать, и за полсуток – к 7 часа утра – ее уровень повысился почти на 2 метра: по данным ФБУ «Администрация «Волго-Балт»», в 6:44 на посту у Горного института он составил 105 см выше ординара. Через полтора – уже 131 см, еще через 15 минут – уже 134 см. «Спуск к воде на канале Грибоедова утром оказался залит вместе с перилами», – рассказывают петербуржцы.

Отметим, что сегодня в городе дуют южный и юго-восточный ветра, но Нева продолжила подниматься: в 9:34 ее уровень был зафиксирован на отметке 141 см, а сейчас снизился до 139.

Напомним, наводнение в Петербурге объявляется, когда уровень воды на водомерном посту «Горный институт» превышает контрольную отметку на 161 см.

Санкт-Петербург, Анастасия Палей

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube