Вице-мэром Челябинска по правовым и имущественным вопросам стал прокурор

Новый мэр Челябинска Алексей Лошкин назначил заместителя по правовым и имущественным вопросам.
Как уже сообщал «Новый День», прежний куратор направления Надежда Рыльская, считавшаяся «правой рукой» экс-главы Челябинска Натальи Котовой, уволилась из городской администрации с 1 октября. Ее обязанности исполнял руководитель аппарата челябинской администрации Валерий Смирнов.
22 ноября пост займет Александр Ермолаев. Новый вице-мэр окончил Свердловский юридический институт. Служил в органах внутренних дел. Работал в прокуратуре Сосновского района и в прокуратуре Челябинской области.
Напомним, что и Алексей Лошкин, официально ставший главой Челябинска 19 ноября, начинал свою карьеру в правоохранительных органах.
Челябинск, Павел Зварзин
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