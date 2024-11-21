В Златоусте топ-менеджера крупного предприятия пытались обмануть от его же имени

Мошенники попытались обмануть гендиректора крупного предприятия Златоуста от его же имени.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, о произошедшем руководитель рассказал на профилактической встрече с коллективом.

По словам южноуральца, в мессенджере с ним на связь вышел злоумышленник, представившийся... им самим. Он предупредил гендиректора, который, среди прочего, входит еще и в общественный совет при городском отделе МВД, что в отношении завода идет серьезная проверка, что с работниками будут говорить спецслужбы, поэтому надо обязательно взять трубку и выслушать «представителя правоохранительных органов». Письменный диалог был подкреплен голосовыми сообщениями.

Созданный с помощью компьютерных технологий голос был настолько похож на оригинал, что топ-менеджер чуть не поверил, что говорит сам с собой.

Подобные сообщения пришли и работникам завода, многие из которых поверили, что с ними общается их реальный руководитель.

«Далее в подобных схемах мошенники обычно просят помочь «разоблачить» деятельность финансовых органов предприятия, либо пугают абонента несанкционированным списанием средств с его счетов, но, в любом случае, далее идут рекомендации «спасти» деньги на «безопасных счетах», – напомнили в полиции. Вероятно, так бы произошло и в этот раз, если бы аферисты не умудрились позвонить «от имени руководства» самому гендиректору.

Сотрудники полиции напоминают, что ни в коем случае не следует верить звонкам по телефону или сообщениям в мессенджерах о необходимости перевода куда-либо своих или заемных средств, кем бы не представлялся собеседник.

Челябинск, Виктор Елисеев

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