В Кемерово арестовали полицейского, обвиняемого в убийстве южноуральца

В Кемерово избрали меру пресечения в отношении двух мужчин, задержанных по обвинению в убийстве топ-менеджера из Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Кемеровского районного суда, сегодня, 21 ноября, суд постановил избрать в качестве меры пресечения содержание под стражей двум жителям Воронежской области, обвиняемым в убийстве бывшего исполнительного директора компании «Лискимонтажконструкция», южноуральца Максима Пермякова.

Тело бывшего топ-менеджера обнаружили 18 ноября текущего года около 22:00 часов на автодороге «Кемерово-Новосибирск». Травмы, полученные 43-летним мужчиной, свидетельствовали о криминальном характере смерти. Рядом на обочине стоял автомобиль, которым, предположительно, управлял погибший. По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве.

20 ноября в съемном жилье в Кемерово задержали двух жителей города Лиски Воронежской области. На месте задержания, в автомобилях воронежцев и по месту их постоянного жительства силовики обнаружили предметы со следами преступлений.

В ходе сегодняшнего судебного заседания выяснилось, что один из задержанных – заместитель начальника отдела МВД по Лискинскому району. Именно в этом городе до лета 2024 года жил Максим Пермяков, работая исполнительным директором АО «Лискимонтажконструкции» – крупного предприятия, занимающегося производством труб и деталей трубопроводов.

По одной из версий, причиной трагедии могла стать ревность полицейского. Якобы, его жена ушла к Пермякову, уехав вместе с ним жить в Кемерово. Здесь бывший супруг с приятелем выследили пару и расправились с южноуральцем.

«Труп Пермякова был обнаружен на проезжей части, что свидетельствует о намерении инсценировать его смерть в результате другого происшествия», – говорится в сообщении суда. Кроме того, сотрудник полиции пытался скрыть следы преступления.

Выслушав следователя и сторону защиты, судья постановил избрать задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей до 18 января 2025 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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