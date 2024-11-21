Челябинка осталась без «Мерседеса», приехав к магазину у отдела судебных приставов

Арестованный автомобиль «сам» приехал к приставам в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУФССП по Челябинской области, с сентября 2024 года в работе Калининского РОСП Челябинска находится исполнительное производство по взысканию с южноуральца внушительной суммы налогов – порядка 300 тысяч рублей.

Должник никак не реагировал на требования о явке, об оплате долга. Арест счетов результата не дал – движения денежных средств по ним не наблюдалось. Из имущества у челябинца был автомобиль Mersedes E300 2010 года выпуска. Сначала в отношении машины ввели ограничения в регистрационных действиях, а затем было принято решение подвергнуть авто аресту и изъятию. Поиски по известным судебному приставу адресам ничего не дали – ни должника, ни автомобиля.

Но удача оказалась на стороне стражей закона: интересующая судебных приставов иномарка сама приехала к дверям подразделения, точнее, к дверям расположенного рядом магазина известной сети. За рулем была дама, она приехала за покупками. Выйдя из магазина, челябинка обнаружила, что автомобиль заблокирован, а рядом находятся люди в форме.

Поговорив с автоледи, приставы выяснили, что машину продали по гражданскому договору несколько лет назад, но постановкой его на учет новый собственник не озаботился. Ни налоги, ни штрафы (а их оказалось немало) никто не оплачивал. Поскольку челябинка отказалась выплатить налоговую задолженность бывшего хозяина иномарки, машину изъяли и на эвакуаторе отправили на специализированную стоянку.

Теперь автомобиль ждет независимая оценка и реализация. Процедуру можно остановить на любом этапе, полностью погасив задолженность и процессуальные издержки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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