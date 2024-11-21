На северо-западе Челябинска канализация хлынула на улицы

Магистраль в Калининском районе Челябинска затопило канализационными стоками.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с аварийной ситуацией на сетях электроснабжения, сегодня, 21 ноября, при переходе на резервный источник питания произошло короткое замыкание и, как следствие, отключение канализационной насосной станции, расположенной на Тополиной аллее.

«Станция осуществляет перекачку канализационных стоков практически со всей северо-западной части города. В связи с ее отключением зафиксированы изливы стоков на улице Университетская набережная. До устранения они могут произойти и в других местах», – предупредили в городской администрации.

В настоящее время аварийные бригады электриков ведут работы на объекте и делают все, для того чтобы как можно быстрее запустить станцию в работу. После запуска электричества потребуется еще несколько часов, чтобы станция вошла в штатный режим.

Челябинск, Виктор Елисеев

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