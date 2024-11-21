Возбуждено дело по факту нападения мигрантов на дружинников в центре Челябинска

В Челябинске возбудили уголовное дело по факту столкновения мигрантов с представителями Русской общины.

Как сообщили РИА «Новый День» в Информационном центре Следственного комитета России, глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нападении на дружинников в областном центре.

«В сети Интернет продолжает обсуждаться информация об избиении группой мигрантов общественников в городе Челябинске, – рассказали представители СКР. – 8 ноября текущего года лица, вооруженные травматическими пистолетами, напали на активистов. Одному из пострадавших потребовалась медицинская помощь».

О произошедшем две недели назад конфликте вчера, 20 ноября, рассказали представители Русской общины. По словам общественников, вечером 8 ноября на дружинников из их организации напали около 30 неизвестных в балаклавах. Своих противников «общинники» называют «интернациональной бандой». Сами оппоненты представились активистам «теплотеховскими».

Известно, что массовому столкновению предшествовала ссора подростков. Как рассказали общественники, молодому человеку начали угрожать расправой, и он позвал на помощь друзей. Кто-то из приятелей воспользовался приложением «Община». Противная сторона обратилась за помощью к «теплотеховским». Последние, появившись буквально через пару минут после прибытия дружинников, пустили в ход травматическое, перцовое и иное оружие, рассказывают в Русской общине.

По другой версии, в конфликт с активистами вступили обитатели ближайшего микрорайона. Отметим, что в районе Теплотехнического института живет много мигрантов.

В ГУ МВД по Челябинской области информацию о конфликте подтвердили. По данным силовиков, между подростками произошел словесный конфликт, в ходе которого обе стороны позвали на помощь знакомых и друзей. Впоследствии в полицию обратился один из участков с заявлением о причинении травмы живота.

По факту конфликта возбуждено уголовное дело по признакам хулиганства. Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал у руководителя регионального следственного управления Алексея Колбасина доклад о проведенном по уголовному делу комплексу следственных действий и установленных обстоятельствах с учетом озвученных в публичном пространстве доводов.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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