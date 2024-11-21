В Магнитогорске трамвай сбил пенсионерку на зебре и уехал

Водитель трамвая в Магнитогорске не заметила, что сбила пешехода.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло сегодня в 7:33 на улице Карла Маркса.
По информации ГАИ, 71-летняя пенсионерка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Трамвай сбил ее и уехал. Сейчас пострадавшая находится в реанимации.
46-летняя вагоновожатая, которая управляет трамваями более половины свой жизни, утверждает, что человека на переходе не видела и никакого удара не почувствовала, поэтому поехала дальше.
Магнитогорск, Ольга Арсентьева
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