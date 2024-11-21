«Трактор» уверенно побеждает, забросив 4 шайбы за 4 минуты 48 секунд

Челябинский «Трактор» на домашней арене уверенно обыграл ЦСКА – 5:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после обидного поражения от московского «Динамо» 17 ноября челябинцы подошли к сегодняшней встрече более ответственно.

Но все-таки и теперь «черно-белым» пришлось примерить на себя роль догоняющих.

На 4-й минуте матча форвард гостей Владислав Каменев бьет по левому флангу, шайбу подхватывает Владислав Провольнев и, объехав ворота, простреливает на пятак. Ивану Дроздову не остается ничего, кроме как подставить клюшку – 1:0, ЦСКА открывает счет.

Впрочем, преимущество москвичей сохранялось чуть больше двух с половиной минут. На 7-й минуте Артем Блажиевский врывается в зону гостей и в одиночку разбирается с голкипером – 1:1.

Дальше продолжается практически равная игра. Первый период заканчивается со счетом 1:1. Те же цифры провожают хоккеистов и после второго игрового отрезка. Но статистика говорит о том, что «Трактор» обретает свою игру.

И все-таки в начале третьей двадцатиминутки болельщики челябинского клуба вздрагивают. На 46-й минуте армейцы запирают челябинцев в их зоне. Никита Нестеров скидывает шайбу под бросок Владиславу Каменеву. После мощного броска форварда москвичей шайба задевает Максима Соркина и влетает в сетку – 2:1.

Но не проходит и минуты, как Александр Кадейкин, объехав ворота, простреливает на пятак и сам же успевает к отскоку, отправляя шайбу в пустой угол ворот – 2:2.

После этого «Трактор» как будто сбрасывает тяжкий груз. Через 34 секунды Максим Шабанов с подачи Александра Кадейкина выводит хозяев вперед – 3:2.

На 51-й минуте встречи челябинцы убегают в контратаку, Виталий Кравцов влетает в зону, скидывает Андрею Светлакову, и тот расстреливает пустой угол ворот – 4:2.

А через 40 секунд Александр Кадейкин оформляет дубль – 5:2, уверенная победа «Трактора».

Челябинск, Виктор Елисеев

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