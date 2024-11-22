22 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

22.11.2024, пятница

10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

11:00 Челябинск – Библиотечная «Копилка слов» (библиотека №12, ул. Тухачевского, 8)

11:30 Челябинск – Игровая программа для школьников «Большие права – маленьким» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

12:00 Челябинск – Кинолекторий «Сумерки: читаем книгу смотрим фильм» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

14:00 Челябинск – Эрудит-час для школьников «Словари и энциклопедии» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)

14:00 Челябинск – Библиоурок «Сокровища родного языка» (библиотека №23, ул. Дзержинского, 132)

15:00 Челябинск – Мастер-класс «Сургучная бижутерия» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)

15:00 Челябинск – Мастер-класс «Цветок для мамы» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)

16:00 Челябинск – Встреча «День финансовой грамотности» в рамках Школы молодых предпринимателей «Я в деле» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

16:30 Челябинск – Концерт для матерей участников СВО (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167, этаж 1)

17:00 Челябинск – Киновечер: просмотр и обсуждение фрагментов фильма «С любовью, Винсент» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

17:00 Челябинск – Концерт «Свет материнской любви» МБУДО Центральной детской школы искусств Челябинска (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

18:00 Челябинск – Праздничный концерт, посвященный Дню матери, «Любимой маме» (ДК «Бригантина», ул. Капитанская, 10а)

18:00 Челябинск – Концерт «Дорогие мамы, с праздником!» (клуб «Шершни», ул. Центральная, 3а)

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