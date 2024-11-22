Деревня под Челябинском может потерять связь с цивилизацией

Единственная дорога в южноуральскую деревню превратилась в каток.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, единственная дорога в деревню Чурилово (Красноармейский район) покрылась льдом. Населенный пункт рискует быть отрезанным от цивилизации.

«Жители сами вычислили источник потопа: вода идет, судя по всему, из трубопровода СНТ «Тракторосад-3». Вода течет непрерывным потоком, подмывает железнодорожные мосты, размывает дорогу. С приходом холодов дорога превратилась в каток, машины проваливаются, осталась всего одна более-менее доступная для проезда полоса. Но скоро и она будет заблокирована льдом, ведь ливневая канализация замерзла», – рассказали общественники.

По этой дороге люди возят детей в детский сад, школу, едут на работу, напоминают активисты.

Общественники обратились в администрацию Красноармейского района, а также – в администрацию Челябинска с требованием решить проблему. Если источник порыва, действительно, находится на территории областного центра, чиновникам нужно объединить усилия по приведению проезжей части в надлежащее состояние, уверены активисты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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