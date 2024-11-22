Снегопады бьют рекорды в горах под Златоустом

Осадки на Таганае превысили средние показатели более чем в два раза.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», постоянный снежный покров в этом году установился здесь в двадцатых числах октября, что на неделю раньше среднемноголетнего срока. Потому уже 31 октября ученые провели первую в сезоне снегосъемку.

Тогда уровень снега в долинах не превышал 5 сантиметров, но в горах его глубина доходила до 10-20 сантиметров. Зато в начале ноября сугробы в национальном парке подросли до 45 сантиметров в долинах и до 70 – в горах.

Сумма осадков за первую декаду ноября при норме в 19 составила 50 миллиметров. И это выше, чем среднемноголетний показатель за весь месяц, который по подсчетам составил 48 миллиметров за последние 50 лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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