В южноуральском ЗАТО перевернулся полицейский автозак

Легковушка врезалась в полицейский фургон в Снежинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла у автопарковки в ЗАТО Снежинск.

Автомобиль «Лада Гранта» врезался в проезжавший мимо полицейский фургон. От удара спецмашина рухнула на бок.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, водитель легковушки, выезжая с парковки, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автозаком. В момент аварии в полицейском авто были только сотрудники МВД. В результате столкновения никто не пострадал.

Челябинск, Виктор Елисеев

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