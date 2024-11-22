В южноуральском ЗАТО перевернулся полицейский автозак

Легковушка врезалась в полицейский фургон в Снежинске.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла у автопарковки в ЗАТО Снежинск.
Автомобиль «Лада Гранта» врезался в проезжавший мимо полицейский фургон. От удара спецмашина рухнула на бок.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, водитель легковушки, выезжая с парковки, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автозаком. В момент аварии в полицейском авто были только сотрудники МВД. В результате столкновения никто не пострадал.
Челябинск, Виктор Елисеев
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