В Челябинске соберутся лучшие шорт-трекисты России

Сильнейшие российские шорт-трекисты России разыграют в Челябинске медали главного старта сезона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, 13-15 декабря Челябинск впервые примет Чемпионат России по шорт-треку.

Сильнейшие российские шорт-трекисты в течение трех дней разыграют награды на дистанциях 500, 1000, 1500 и в эстафетах на 3000 и 5000 метров.

В числе именитых участников: олимпийский чемпион Семен Елистратов, серебряный призер олимпийских игр, чемпион Европы Константин Ивлиев, участник олимпийских игр, чемпион России Павел Ситников (Челябинская область), чемпионы России Владимир Балбеков, Сергей Милованов, Даниил Николаев (Челябинская область), участницы олимпийских игр, чемпионки России Елена Серегина, Анна Уразова (Вострикова), чемпионки России Анна Матвеева (Челябинская область), Софья Бойцова, Алена Крылова.

️13 декабря мужчины и женщины разыграют медали на дистанции 1500 метров, ️14 декабря пройдут забеги на 500 метров, а также финалы эстафет 3000 метров среди женщин и на 5000 метров среди мужчин. В заключительный день состязаний определятся чемпионы России среди женщин и мужчин на дистанции 1000 метров.

Челябинск, Виктор Елисеев

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