В мэрии Челябинска прокомментировали жалобы на ледяную дорогу в пригородную деревню

Власти Челябинска назвали предположительную причину подтопления дороги в деревню Чурилово.

Напомним, ранее общественники заявили, что деревня Чурилово может оказаться полностью отрезанной от цивилизации из-за обледеневшей дороги, которая только и связывает населенный пункт с остальным миром.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, больше недели ведется городской комитет дорожного хозяйства, ОАО «РЖД», МБУ «ЭВИС» и компания «Ойкумена» ведут совместную работу по отводу грунтовых вод с проезжей части, ведущей в деревню Чурилово Красноармейского района.

«О данной проблеме жители сообщили главе города Челябинска Алексею Лошкину в соцсетях. Они рассказали, что из-за постоянного подтопления в районе остановки общественного транспорта «Сад Тракторосад 3» практически отрезается путь к коттеджному поселку «Солнечный берег» и деревне Чурилово», – уточнили представители городских властей.

При этом, по словам чиновников, никаких аварийных ситуаций на сетях на этой территории нет. «Ручей, вытекающий, в том числе, и на дорогу, по всей вероятности является грунтовыми водами», – заявили в пресс-службе мэрии.

Подрядная организация в постоянном режиме проводит очистку дороги, заверили в городской администрации. Параллельно ведется работа по отводу воды в коллектор дождевой канализации в районе железнодорожного переезда в поселок Развязка. Здесь и будет выполняться прием дождевой и паводковой воды от полотна железной дороги из открытой канавы в централизованную сеть ливневой канализации.

Ситуация будет находиться на особом контроле главы Челябинска до полной стабилизации, подчеркнули в мэрии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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