российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 22 ноября 2024, 16:09 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, ЧелГУ

Принадлежавшие ранее челябинским бизнесменам бренды игристого потеряли лидерство на российском рынке

На российском рынке игристых вин сменился лидер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», компания «Кубань-Вино», принадлежавшая до начала 2024 года семье челябинского предпринимателя Александра Аристова, потеряла первое место среди российских производителей игристых вин.

По результатам десяти месяцев 2024 года лидером в списке крупнейших компаний России по производству игристого вина стала «Абрау-Дюрсо» семьи бизнесмена Бориса Титова. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников рынка. С начала года компания выпустила более 2,5 миллионов дал такой продукции, увеличив производство на 20%.

Прежний лидер – «Кубань-Вино» (бренды «Высокий берег», «Шато Тамань», Aristov) – также нарастила объемы, но только на 9%, до 2,28 миллиона дал. И теперь занимает второе место.

Всего за десять месяцев 2024 года производство игристого вина в России увеличилось на 25%, до 13,47 миллиона дал. И это при том, что погода на Кубани в этом году негативно повлияла на урожай белого винограда, используемого в производстве игристого.

Несмотря на это, большинство производителей смогли сориентироваться и закупить виноград в других регионах. Лидером по динамике производства стала «Таманская винная компания – Кубань» (+102% до 134 тысяч дал). Впрочем, пока этому предприятию далеко до первой десятки. ГК «Вилаш» нарастила объемы на 81% – до 370 тысяч дал (9-е место рейтинга по объемам и 2-е по динамике). У «Фанагории» рост составил 70% (350 тысяч дал, 10-е и 3-е места соответственно).

Единственным производителем, снизившим производство, стал челябинский «ЦПИ-Ариант», также принадлежавший ранее семье Александра Аристова. Выпуск у компании обвалился на 68%, до 89 тысяч дал.

Напомним, 5 апреля Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск о взыскании с бизнесменов Юрия Антипова и Александра Аристова, владевших ранее Урало-Сибирской металлургической компанией 105 миллиардов рублей. Этим же решением он постановил обратить в собственность государства 100% долей ООО «Группа компаний Ариант», ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма «Южная», ООО «Агрофирма «Ариант», ООО «ЦПИ – Ариант», а также 100% долей ООО «Катав-Ивановский литейный завод», которым владеет АО «Компания Эталон».

Активы ГК «Ариант» были переданы в управление структуре Россельхозбанка, находящегося под западными санкциями.

«Развод» между челябинскими бизнесменами, создавшими Урало-Сибирскую металлургическую компанию, продолжался на протяжении нескольких лет, закончившись в августе 2020 года. В итоге Аристову достались продовольственный дивизион принадлежавшей предпринимателям группы предприятий – компания «Кубань-Вино», агрофирмы «Южная» и «Ариант», а также одноименный центр пищевой индустрии.

Юрию Антипову отошли металлургические активы – ЧЭМК, Серовский завод ферросплавов, «Кузнецкие ферросплавы», Катав-Ивановский литейный завод и обогатительная фабрика «Метагломерат» (Кусинский район).

Весной текущего года все эти активы были национализированы по требованию Генпрокуратуры.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,