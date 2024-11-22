Принадлежавшие ранее челябинским бизнесменам бренды игристого потеряли лидерство на российском рынке

На российском рынке игристых вин сменился лидер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», компания «Кубань-Вино», принадлежавшая до начала 2024 года семье челябинского предпринимателя Александра Аристова, потеряла первое место среди российских производителей игристых вин.

По результатам десяти месяцев 2024 года лидером в списке крупнейших компаний России по производству игристого вина стала «Абрау-Дюрсо» семьи бизнесмена Бориса Титова. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников рынка. С начала года компания выпустила более 2,5 миллионов дал такой продукции, увеличив производство на 20%.

Прежний лидер – «Кубань-Вино» (бренды «Высокий берег», «Шато Тамань», Aristov) – также нарастила объемы, но только на 9%, до 2,28 миллиона дал. И теперь занимает второе место.

Всего за десять месяцев 2024 года производство игристого вина в России увеличилось на 25%, до 13,47 миллиона дал. И это при том, что погода на Кубани в этом году негативно повлияла на урожай белого винограда, используемого в производстве игристого.

Несмотря на это, большинство производителей смогли сориентироваться и закупить виноград в других регионах. Лидером по динамике производства стала «Таманская винная компания – Кубань» (+102% до 134 тысяч дал). Впрочем, пока этому предприятию далеко до первой десятки. ГК «Вилаш» нарастила объемы на 81% – до 370 тысяч дал (9-е место рейтинга по объемам и 2-е по динамике). У «Фанагории» рост составил 70% (350 тысяч дал, 10-е и 3-е места соответственно).

Единственным производителем, снизившим производство, стал челябинский «ЦПИ-Ариант», также принадлежавший ранее семье Александра Аристова. Выпуск у компании обвалился на 68%, до 89 тысяч дал.

Напомним, 5 апреля Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск о взыскании с бизнесменов Юрия Антипова и Александра Аристова, владевших ранее Урало-Сибирской металлургической компанией 105 миллиардов рублей. Этим же решением он постановил обратить в собственность государства 100% долей ООО «Группа компаний Ариант», ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма «Южная», ООО «Агрофирма «Ариант», ООО «ЦПИ – Ариант», а также 100% долей ООО «Катав-Ивановский литейный завод», которым владеет АО «Компания Эталон».

Активы ГК «Ариант» были переданы в управление структуре Россельхозбанка, находящегося под западными санкциями.

«Развод» между челябинскими бизнесменами, создавшими Урало-Сибирскую металлургическую компанию, продолжался на протяжении нескольких лет, закончившись в августе 2020 года. В итоге Аристову достались продовольственный дивизион принадлежавшей предпринимателям группы предприятий – компания «Кубань-Вино», агрофирмы «Южная» и «Ариант», а также одноименный центр пищевой индустрии.

Юрию Антипову отошли металлургические активы – ЧЭМК, Серовский завод ферросплавов, «Кузнецкие ферросплавы», Катав-Ивановский литейный завод и обогатительная фабрика «Метагломерат» (Кусинский район).

Весной текущего года все эти активы были национализированы по требованию Генпрокуратуры.

Челябинск, Виктор Елисеев

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