После канализационного потопа асфальт на улице в Челябинске «вышел из себя»

На улице на северо-западе Челябинска, затопленной ранее канализацией, разорвало асфальт.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», крупные трещины и разломы дорожного полотна появились на пересечении улиц Молодогвардейцев и Университетской набережной. Об этом жители микрорайона «Академ Риверсайд» сообщили в социальных сетях.
Сообщение сопровождают фотографии вспучившегося дорожного полотна.
По мнению одних горожан, причиной повреждений могла стать авария на тепловых сетях. Другие вспоминают о произошедшей вчера, 21 ноября, аварии на сетях канализации.
Напомним, в четверг при переходе на резервный источник питания произошло короткое замыкание и отключение канализационной насосной станции, расположенной на Тополиной аллее. Этот объект обеспечивает перекачку канализационных стоков практически со всей северо-западной части города.
В результате канализация затопила дорожное полотно на Университетской набережной.
В мэрии сообщили, что работы по устранению пучинообразования на перекрестке улиц Молодогвардейцев и Университетской набережной уже начаты.
Челябинск, Виктор Елисеев
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