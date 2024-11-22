В Челябинске возбудили уголовное дело после выходки подростков-вымогателей

После дебоша, устроенного подростками в подъезде одной из многоэтажек Челябинска, возбудили уголовное дело.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, выясняются обстоятельства совершения противоправных действий в отношении малолетнего жителя областного центра.

На подростков пожаловалась одна из жительниц микрорайона «Академ Риверсайд». Женщина рассказала в социальных сетях, что 20 ноября к ним в подъезд проникла группа подростков: школьник 11 лет и молодой человек лет 17-18. «Тот, что старше, пришел с пистолетом на разборки к моему 11-летнему сыну», – сообщила обеспокоенная челябинка. Подростки начали долбиться в дверь, но дома никого не оказалось. При этом, по словам горожанки, пришедшие собирались потребовать у ее сына деньги за якобы забранную вещь.

«В ходе мониторинга СМИ и социальных сетей выявлена публикация с видео, согласно которым компания подростков пришла домой к 11-летнему мальчику, проживающему в Калининском районе города Челябинска, и стала требовать передачи денежных средств, при этом в руке одного из фигурантов находился предмет, схожий с оружием», – уточнили представители силового ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам вымогательства.

В настоящее время принимаются меры, направленные на установление всех участников конфликта, выполняются необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на выяснение причин и условий, способствовавших случившемуся.

Челябинск, Виктор Елисеев

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